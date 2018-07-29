Ломовицкий поделился впечатлениями от дебюта в составе "Спартака"

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Ломовицкий поделился впечатлениями от дебюта в составе "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий поделился впечатлениями от дебюта в составе "красно-белых".

20-летний хавбек провёл на поле более 70 минут в матче первого тура РПЛ против "Оренбурга".

"Я очень рад, что вышел в стартовом составе. Перед матчем было волнение, но потом, когда он начался, после первой передачи волнение пропало. Мне очень понравилась атмосфера. Очень тяжело передать словами своё состояние" - сказал Ломовицкий.  

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