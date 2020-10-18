Ломовицкий помог "Арсеналу" обыграть "Урал" в матче РПЛ
Тульский "Арсенал" обыграл "Урал" в матче 11-го тура РПЛ.
Победный гол забил хавбек хозяев Александр Ломовицкий, арендованный у "Спартака".
"Арсенал" - "Урал" - 1:0 (1:0)
Гол: Ломовицкий, 36.
"Арсенал": Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий (Ковалев, 70. Хлусевич, 88), Кадири, Панченко (Громыко, 84), Джорджевич (К.Кангва, 71), Э.Кангва (Аджоев, 84).
"Урал": Помазун, Рыков, Страндберг, Кулаков, Емельянов, Ефремов (Шаболин, 76), Егорычев (Подберезкин, 61), Йовичич, Калинин, Мишкич (Погребняк, 76), Бикфалви.
Таким образом, "Арсенал" расположился на 11 месте, "Урал" - двумя строчками выше.
А еще: Погребняк с юмором отреагировал на возвращение в "Урал"| http://soccernews.ru
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