Ломовицкий рассказал, кто ему посоветовал выбрать "Арсенал"

Полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал свой переход на правах аренды из московского "Спартака" в тульский "Арсенал".

"Это новый вызов для меня, новый этап в моей карьере. Я хочу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Постараюсь быть максимально полезным для команды. Здесь, насколько я знаю, очень хорошая атмосфера, стадион, люди всё время приходят на футбол, гонят команду вперёд. И ещё важный момент, что, насколько я знаю, коллектив здесь очень хороший. Постараюсь со всеми ребятами как можно быстрее познакомиться и постараюсь сделать, что от меня зависит.

Зелимхан Бакаев сказал, что Тула хороший город, условия тоже неплохие, что люди ходят на стадион, команда играющая и коллектив хороший. Я спрашивал у него, потому что у меня были варианты, и он посоветовал мне перейти сюда. Цели и задачи на новый сезон? Не хочу говорить - хочу показать и доказать всё на деле. Мне есть что доказывать", - сказал 21-летний футболист.

Напомним, что аренда Ломовицкого в "Арсенале" рассчитана до лета 2020 года.

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