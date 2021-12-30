Ломовицкий сделал заявление после перехода из "Спартака" в "Рубин"
Фото: инстаграм Александра Ломовицкого/Автор неизвестен
Полузащитник Александр Ломовицкий обратился к болельщикам московского "Спартака" после перехода в казанский "Рубин".
"Я в "Спартаке" с восьми лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком — это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнерам по команде за все! Никогда не забуду нашу "красно-белую" семью. Пришло время сделать следующий шаг", — написал Ломовицкий в своем инстаграме.
Напомним, что "Спартак" продал Ломовицкого за 1,6 миллиона евро. Футболист подписал с "Рубином" контракт до лета 2025 года.
23-летний Ломовицкий является воспитанником "Спартака". За "красно-белых" он выступал с 2017 по 2021 годы, провел 46 матчей и отдал две голевые передачи. Сдавался в аренду тульскому "Арсеналу" и "Химкам". Сыграл 17 матчей за молодежную сборную России и забил два мяча.
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