Ломовицкий, Зобнин и Адриано в стартовом составе "Спартака" на матч с ПАОКом

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Ломовицкий, Зобнин и Адриано в стартовом составе "Спартака" на матч с ПАОКом

Стали известны составы греческого ПАОКа и московского "Спартака" на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

ПАОК: Пацалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Канас, Маурисио, Пелкас, Лимниос, Эль Каддури, Прийович

"Спартак": Максименко, Комбаров, Боккетти, Жиго, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Попов, Ломовицкий, Промес, Адриано

Матч начнется в 20:00 мск.

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