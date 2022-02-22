Лондон готов принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга

Фото: инстаграм Садика Хана/Автор неизвестен

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов провести финальный матч Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга.

"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала такого турнира – это привилегия. Если финал пройдет в Санкт-Петербурге, то это будет означать, что УЕФА вознаградит агрессивные действия путинской России", – приводит слова Хана LBC.

Ранее сообщалось, что Великобритания будет настаивать на переносе финала Лиги чемпионов из-за решения президента России Владимира Путина признать республики "ДНР" и "ЛНР".

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