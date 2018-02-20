Лондонская битва футбольных супертяжей: "Челси" принимает "Барселону"

"Челси" – "Барселона"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Во второй части первых матчей 1/8 Лиги Чемпионов центральным, самым интересным и захватывающим поединком станет противостояние двух футбольных тяжеловесов "Челси" и "Барселоны". В новейшей еврокубковой истории уже появилась целая яркая глава, посвященная этой лондонско-каталонской дуэли. Действительно, за последние 18 лет "пенсионеры" и "блаугранас" встречались 12 раз и буквально в каждом матче до последнего существовала интрига, каждое сражение дарило массу положительных эмоций любителям спорта номер один.

Так уж сложилось, что "Челси" является неудобным соперником для "Барсы". В последний раз команды выясняли отношения шесть лет назад и тогда в полуфинале подопечные Роберто Ди Маттео сотворили настоящую сенсацию, выбив легендарную команду Пепа Гвардиолы с общим счетом 3:2. Хотя что касается противостояния лондонцев и каталонцев именно на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, тот тут как раз-таки полный паритет. В памятной двухматчевой схватке 2005 года победителем вышел английский клуб, а уже в следующем сезоне триумфовал представитель испанской Ла Лиги.

И "Челси", и "Барселона" имели великолепных спарринг-партнеров на групповой стадии Лиги Чемпионов. Подопечные Эрнесто Вальверде достаточно уверенно выиграли квартет "D", оставив позади своего прошлогоднего обидчика "Ювентус". В то время как ребята Антонио Конте уступили первое место в группе "Роме", зато оставили позади себя и тем самым отправили в Лигу Европы мадридский "Атлетико".

Относительно кадровой ситуации, важно отметить, что каких-либо большущих проблем как в стане лондонцев, так и каталонцев не имеется. В игре на "Стэмфорд Бридж" "Барсе" совершенно точно не поможет Нелсон Семеду, которого скорей всего заменит Серхи Роберто. Также тренерский штаб "блаугранас" не может рассчитывать на новичка Филиппе Коутиньо, который уже заигран в Лиге Чемпионов за "Ливерпуль". Но не участие бразильца – это скорее отсутствие еще одного преимущества в тактической схеме команды, нежели потеря игрока как таковая. У "Челси" по причине травмы точно не сыграет Давид Луиз. Под вопросом участие в матче Бакайоко и Баркли, но никто из этих троих исполнителей железобетонным игроком основы не является.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Барселоны":

Соперники провели 12 матчей, четыре из которых выиграл "Челси", три - "Барселона", а остальные пять завершились вничью.

Клубы в третий раз сыграют на стадии 1/8 финала, и в случае успеха "Барса" выйдет в четвертьфинал турнира в рекордный 11-й раз подряд. "Челси" же за последние пять сезонов лишь раз пробивался дальше 1/8 финала, и два своих последних похода в Лиге чемпионов завершал как раз в этом раунде.

"Челси" провел в еврокубках 10 двухматчевых поединков с представителями чемпионата Испании (В4 П6). Последняя такая встреча пришлась на полуфинал Лиги чемпионов-2013/14 с "Атлетико". После нулевой ничьей в Мадриде лондонцы уступили на своем поле (1:3) и сошли с дистанции.

Статистика "Челси" в домашних матчах с командами чемпионата Испании: 9 побед, 5 ничьих и 2 поражения.

Статистика "Барселоны" в выездных матчах с представителями английской Премьер-Лиги: 9 побед, 8 ничьих и 15 поражений.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес, Дринкуотер, Канте, Фабрегас, Алонсо, Азар, Мората

Барселона: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Жорди Альба, Бускетс, Паулиньо, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес

Прогноз на матч "Челси" – "Барселона":

Несмотря на две подряд убедительные победы "Челси" над "Вест Бромом" и "Халлом" важно отметить, что лондонцы пребывают не в лучшей своей форме. "Барса" же на протяжении всего сезона выступает практически безупречно, поэтому не удивительно, что даже в выездном поединке букмекеры больше склоняются в пользу каталонского клуба, выставляя на их победу коэффициент 2.15. В то время, как выигрыш "пенсионеров" в среднем оценивается в 3.75.

Богдан Архипенко

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