Лондонская битва за место в топ-4: "Челси" принимает "Тоттенхэм"

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Лондонская битва за место в топ-4: "Челси" принимает "Тоттенхэм"

"Челси"  –  "Тоттенхэм"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Андре Марринер

Программа 32-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого сойдутся две лучшие лондонские команды на сегодняшний день - "Челси" в родных стенах примет "Тоттенхэм". Помимо громкого статуса, данный поединок имеет еще и важное турнирное значение. Дело в том, что "синие" и "лилейно-белые" являются прямыми конкурентами за попадание в зону Лиги Чемпионов. Пока "шпоры" выигрывают эту борьбу, располагаясь на текущей четвертой строчке с 61-м очком в активе. "Пенсионеры" же идут следом за ними на расстоянии пяти баллов, поэтому важность победы для обеих команд трудно переоценить.

Обе команды объединяет факт вылета из лучшего европейского турнира на стадии 1/8 финала, а также возможность выиграть Кубок Англии. Но вот дела внутренние лучше идут у подопечных Маурисио Почеттино. В последний раз "Тоттенхэм" в рамках АПЛ проигрывал еще в декабре прошлого года и то палачами представителей Северного Лондона стал никто иной, как безоговорочный лидер "Манчестер Сити". И тем не менее, "шпоры" подходят к противостоянию с "Челси" серьезно ослабленными. Речь идет, прежде всего, о лидере команды Харри Кейне, который получил травму в поединке прошлого тура против "Борнмута". Аргентинский специалист на предматчевой пресс-конференции заявил, что форвард опережает срок восстановления, но в конкретику вдаваться не стал.

"Аристократам" после двух фиаско в битвах с манчестерскими грандами и бесконечных слухах об отставке Антонио Конте, все же удалось взять себя в руки и в крайних встречах снова встать на победный путь. Потрясающую форму набрал Виллиан, который вдруг взял на себя ответственность за атакующие действия команды. У тренерского штаба "синих" есть определенные сомнения относительно участия в дерби основного голкипера Тибо Куртуа, но это вряд ли можно назвать большой проблемой, учитывая качество последних выступлений бельгийского стража ворот.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Тоттенхэма":

В рамках первого круга "Челси" взял верх над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1. В последний раз "пенсионеры" дважды обыгрывали "шпор" в сезоне 2005/2006.

"Шпоры" никогда не побеждали на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги.

Тем не менее, в нынешнем сезоне "Тоттенхэм" набрал больше очков в лондонских дерби, чем любая другая команда (13 пунктов).

Под руководством Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" выигрывает 59% матчей АПЛ в составе с Харри Кейном и всего лишь 39% без него.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Ламела, Сон Хын Мин

Прогноз на матч "Челси""Тоттенхэм":

Очевидного фаворита в этом матче нет, учитывая потрясающую форму "Тотенхэма", но статистика – вещь упрямая и она однозначно говорит в пользу "Челси". Так же считают и букмекеры, отдавая небольшое преимущество хозяевам.

Коэффициент на победу "пенсионеров" составляет 2.4. В то время как выигрыш "шпор" в среднем оценивается в 3.2.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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