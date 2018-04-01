Лондонская битва за место в топ-4: "Челси" принимает "Тоттенхэм"

"Челси" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Андре Марринер

Программа 32-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого сойдутся две лучшие лондонские команды на сегодняшний день - "Челси" в родных стенах примет "Тоттенхэм". Помимо громкого статуса, данный поединок имеет еще и важное турнирное значение. Дело в том, что "синие" и "лилейно-белые" являются прямыми конкурентами за попадание в зону Лиги Чемпионов. Пока "шпоры" выигрывают эту борьбу, располагаясь на текущей четвертой строчке с 61-м очком в активе. "Пенсионеры" же идут следом за ними на расстоянии пяти баллов, поэтому важность победы для обеих команд трудно переоценить.

Обе команды объединяет факт вылета из лучшего европейского турнира на стадии 1/8 финала, а также возможность выиграть Кубок Англии. Но вот дела внутренние лучше идут у подопечных Маурисио Почеттино. В последний раз "Тоттенхэм" в рамках АПЛ проигрывал еще в декабре прошлого года и то палачами представителей Северного Лондона стал никто иной, как безоговорочный лидер "Манчестер Сити". И тем не менее, "шпоры" подходят к противостоянию с "Челси" серьезно ослабленными. Речь идет, прежде всего, о лидере команды Харри Кейне, который получил травму в поединке прошлого тура против "Борнмута". Аргентинский специалист на предматчевой пресс-конференции заявил, что форвард опережает срок восстановления, но в конкретику вдаваться не стал.

"Аристократам" после двух фиаско в битвах с манчестерскими грандами и бесконечных слухах об отставке Антонио Конте, все же удалось взять себя в руки и в крайних встречах снова встать на победный путь. Потрясающую форму набрал Виллиан, который вдруг взял на себя ответственность за атакующие действия команды. У тренерского штаба "синих" есть определенные сомнения относительно участия в дерби основного голкипера Тибо Куртуа, но это вряд ли можно назвать большой проблемой, учитывая качество последних выступлений бельгийского стража ворот.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Тоттенхэма":

В рамках первого круга "Челси" взял верх над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1. В последний раз "пенсионеры" дважды обыгрывали "шпор" в сезоне 2005/2006.

"Шпоры" никогда не побеждали на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги.

Тем не менее, в нынешнем сезоне "Тоттенхэм" набрал больше очков в лондонских дерби, чем любая другая команда (13 пунктов).

Под руководством Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" выигрывает 59% матчей АПЛ в составе с Харри Кейном и всего лишь 39% без него.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Ламела, Сон Хын Мин

Прогноз на матч "Челси" – "Тоттенхэм":

Очевидного фаворита в этом матче нет, учитывая потрясающую форму "Тотенхэма", но статистика – вещь упрямая и она однозначно говорит в пользу "Челси". Так же считают и букмекеры, отдавая небольшое преимущество хозяевам.

Коэффициент на победу "пенсионеров" составляет 2.4. В то время как выигрыш "шпор" в среднем оценивается в 3.2.

Богдан Архипенко

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