Лондонская полиция опубликовала полное видео нападения на Колашинаца и Озила
Полиция Лондона опубликовала полное видео нападения грабителей на игроков "Арсенала" боснийского защитника Сеада Колашинаца и немецкого полузащитника Месута Озила.
Напомним, что вооруженные грабители напали на автомобиль с футболистами. Впрочем, Колашинац не испугался преступников и прогнал их.
#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 6 ноября 2019 г.
CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn’t bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off https://t.co/x1PURsQ6sz pic.twitter.com/7fLmlp8dDA
Позже злоумышленники были арестованы, а затем сознались в попытке ограбления.
Не пропустите: Помните ситуацию вокруг Колашинаца и Озила? За них заступилась восточная Европа, но это только обострило ситуацию. | http://soccernews.ru
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|Шеффилд Юнайтед
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|Борнмут
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|8
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Вест Хэм Юнайтед
|11
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|Бернли
|11
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|Ньюкасл Юнайтед
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|16
|Астон Вилла
|11
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|17
|Эвертон
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