Лондонская полиция опубликовала полное видео нападения на Колашинаца и Озила

Теги месут озилсеад колашинац

Лондонская полиция опубликовала полное видео нападения на Колашинаца и Озила
Полиция Лондона опубликовала полное видео нападения грабителей на игроков "Арсенала" боснийского защитника Сеада Колашинаца и немецкого полузащитника Месута Озила.

Напомним, что вооруженные грабители напали на автомобиль с футболистами. Впрочем, Колашинац не испугался преступников и прогнал их.

Позже злоумышленники были арестованы, а затем сознались в попытке ограбления.

Не пропустите: Помните ситуацию вокруг Колашинаца и Озила? За них заступилась восточная Европа, но это только обострило ситуацию. | http://soccernews.ru
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