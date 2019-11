Лондонская полиция опубликовала полное видео нападения на Колашинаца и Озила

Полиция Лондона опубликовала полное видео нападения грабителей на игроков "Арсенала" боснийского защитника Сеада Колашинаца и немецкого полузащитника Месута Озила.

Напомним, что вооруженные грабители напали на автомобиль с футболистами. Впрочем, Колашинац не испугался преступников и прогнал их.

#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.



CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn’t bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off https://t.co/x1PURsQ6sz pic.twitter.com/7fLmlp8dDA