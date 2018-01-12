Лондонская семья пытается помешать "Челси" построить новый стадион

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Лондонская семья пытается помешать "Челси" построить новый стадион
Семья из Лондона требует запретить строительство нового стадиона "Челси", сообщает ВВС.

По сведениям издания, лондонцы считают, что новая арена будет мешать солнечному свету попадать в их дом. При этом они отказались от денежной компенсации, которую предлагал им "Челси". В ближайшее время решение по этому вопросу вынесет суд.

Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович готов выделить 1,3 миллиарда евро на строительство нового 60-тысячного стадиона.

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