Лондонский "Арсенал" осудил проявления расизма на фоне протестов в США
Игроки лондонского "Арсенала" выступили против проявления расизма на фоне протестов США.
"Мы выступаем против расизма. Мы поддерживаем наше сообщество темнокожих, наших игроков бывших, нынешних и будущих. Мы все должны быть вместе", - сообщается в твиттере клуба.
Ранее игроки "Челси" поддержали акцию в защиту равенства.
We stand against racism.— Arsenal (@Arsenal) June 2, 2020
We stand side by side with our black community.
We stand with our black players of the past, present and future.
We celebrate diversity.
We belong together. pic.twitter.com/udCfuZzxgU
Напомним, 25 мая темнокожий мужчина Джордж Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю и один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18