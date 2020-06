Лондонский "Арсенал" осудил проявления расизма на фоне протестов в США

Игроки лондонского "Арсенала" выступили против проявления расизма на фоне протестов США.

"Мы выступаем против расизма. Мы поддерживаем наше сообщество темнокожих, наших игроков бывших, нынешних и будущих. Мы все должны быть вместе", - сообщается в твиттере клуба.

Ранее игроки "Челси" поддержали акцию в защиту равенства.

