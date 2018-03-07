Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

"Тоттенхэм" – "Ювентус"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

В рамках второго круга 1/8 финала Лиги Чемпионов английский "Тоттенхэм" на заполненном 90-тысячном "Уэмбли" примет итальянский "Ювентус". Одна из самых интригующих пар на этой стадии выдала фантастический поединок в Турине, который завершился результативной ничьей 2:2. Безусловно, сложившейся расклад - на руку "шпорам", потому как для того, чтобы проходить дальше "старой синьоре" необходимо только забивать.

Хотя в первой встрече не все так радужно начиналось для подопечных Маурисио Почеттино, ведь уже к девятой минуте Игуаин оформил дубль. Но лондонцы проявили стойкость и железный характер, очень быстро вернулись в игру. Еще до перерыва отставание в счете сократил Кейн, а уже во втором тайме восстановил паритет Эриксен. Более того, при счете на табло 2:2, именно "Хотспур" был ближе к победе, чем "зебры".

"Ювентусу" будет невероятно тяжело пройти "Тоттенхэм" и об этом красноречиво свидетельствует статистика. С одной стороны, туринцы не проигрывают английским командам в последних семи матчах, но с другой – в крайних пяти двухматчевых дуэлях против представителей Премьер-Лиги итальянский чемпион непременно терпел крах. Самый свежий пример – противостояние с "Фулхэмом" в 1/8 финала Лиги Европы-2009/2010. Более того, в Лондоне туринцы ни разу не побеждали. "Шпоры", напротив, очень любят проходить именно итальянские клубы. Лишь один раз в пяти случаях "лилейно-белые" уступали дорогу на евроарене обитателю Серии А. Кстати, это произошло совсем недавно – на стадии 1/8 финала Лиги Европы-2014/2015 лондонцев выбила "Фиорентина".

К одному из важнейших поединков нынешнего сезона обе команды подходят в неплохой форме и прекрасном расположении духа. Правда, также имеются и небольшие кадровые проблемы. "Тоттенхэму" по причине дисквалификации не поможет Серж Орье. "Ювентус" же не досчитается травмированных Хуана Куадрадо, Федерико Бернардески и Марио Манджукича.

Интересные факты противостояния "Тоттенхэма" и "Ювентуса":

В двухматчевых противостояниях с представителями Италии "шпоры" одержали четыре итоговые победы при всего одном поражении. Единственная неудача подстерегла англичан в дуэли с "Фиорентиной" в 1/8 финала Лиги Европы-2014/15 (1:1 дома, 0:2 в гостях).

"Тоттенхэм" взял верх во всех шести двухматчевых поединках в еврокубках, в которых стартовал с ничьей в гостях.

Последний визит в Англию состоялся в сентябре 2015 года, когда "Юве" победил на поле "Манчестер Сити" (2:1) и продлил беспроигрышную серию в гостевых матчах с представителями премьер-лиги до трех встреч.

"Старая синьора" выиграла в еврокубках шесть из восьми двухматчевых поединков, которые начинала с ничьей на своем поле. Исключениями являются схватки с "Вулверхэмптоном" в четвертьфинале Кубка УЕФА-1971/72 (1:1 дома, 1:2 в гостях) и "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16.

Ориентировочные составы на игру:

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Ювентус":

Безусловно, шансов на победу больше у "Тоттенхэма". Тем не менее, преждевременно сбрасывать со счетов такого опытного евробойца, как "Ювентус" не стоит. Так же поступают и букмекеры, которые на победу лондонцев выставляют коэффициент 2.3. В то время как выигрыш туринцев в среднем оценивается в 3.3.

Богдан Архипенко

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