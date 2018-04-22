Лондонское дерби на "Эмирейтс": "Арсенал" принимает "Вест Хэм"

"Арсенал" – "Вест Хэм"

Стадион: "Эмирейтс"

Начало матча: 15:30

Арбитр: Ли Мэйсон

"Арсенал" в матче 35 тура АПЛ встретится с "Вет Хэмом". Несколько дней назад весь футбольный мир узнал о решении тренера "канониров" уйти из клуба по окончании сезона. Арсен Венгер провел в "Арсенале" 22 года, он стал последним из тренеров, который так долго тренировал гранд мирового футбола, так как вряд ли кто-то сможет в текущих реалиях задержаться в одном клубе более чем на 10 лет. Сейчас руководители лучших команд мира готовы снять любого тренера при первых же неудачах, да и сами наставники не горят желанием посвящать себя одному клубу, прыгая из команды в команду. Вклад Арсена Венгера в английский футбол колоссален, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" доминировали в АПЛ в начале века, противостояние с Алексом Фергюсоном стало классическим. Великий шотландец уже давно покинул "Олд Траффорд", после чего в команде возник некое подобие хаоса и тренерская чехарда, остается надеяться, что такая же участь не постигнет "Арсенал", ведь найти достойного преемника является сложнейшей задачей.

В "Арсенале" Венгер выиграл 17 трофеев, сейчас игроки команды должны постараться закончить сезон на мажорной ноте и выиграть для своего тренера 18-й. В чемпионате страны лондонский клуб уже не поднимается выше шестого места, "Арсенал" снова провалился в АПЛ, но команда все еще может выиграть Лигу Европы, поэтому в первую очередь игроки должны думать о том, как пройти "Атлетико". Стоит отметить, что если взглянуть на топ-клубы, то сейчас именно тренер "матрасников" Диего Симеоне идет вслед за Венгером по количеству сезонов в одной клубе. Аргентинец в "Атлетико" семь лет, остальные тренеры не могут похвастаться даже такими цифрами.

Именно поэтому матч с "Вест Хэмом" особой роли не играет, "Арсеналу" важно подготовиться к битве с испанской командой, а проводить Венгера последней домашней победой можно в игре с "Бернли" пятого мая.

"Вест Хэм" еще не обеспечил себе прописку в элитном дивизионе, но глядя на форму находящихся в зоне вылета "Саутгемптона" и "Сток Сити" можно сказать, что вряд ли "молотобойцы" покинут элитный дивизион. Хотя календарь у них самый сложный. В концовке, помимо "Арсенала", им предстоит встретиться с двумя клубами из Манчестера, а также крепкими "Лестером" и "Эвертоном".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 137 матчей: 63 победы "Арсенала", 40 ничьих, 34 победы "Вест Хэма".

В первом круге команды сыграли 0:0. Также они встретились в пятом раунде Кубка Лиги (победа "Арсенала" 1:0).

"Арсенал" не проигрывает "Вест Хэму" в последних пяти матчах.

Ориентировочные составы:

"Арсенал": Чех, Беллерин, Чемберс, Мустафи, Колашинац, Джака, Эльнени, Нельсон, Ивоби, Уэлбек, Обамеянг.

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Нобл, Куяте, Мариу, Ланцини, Арнаутович.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Вест Хэм":

"Арсенал" фаворит, но "канониры" могут проиграть любому сопернику, да и важнейший матч с "Атлетико" не за горами. "Вест Хэм" вполне может отобрать очки у команды Венгера.

Букмекеры предлагают на победу "Арсенала" коэффициент 1.50, на ничью – 5.00, на "Вест Хэм" – 6.10.

Вячеслав Горбачев

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