Лондонское дерби на "Эмирейтс": "Арсенал" принимает "Вест Хэм"
"Арсенал" – "Вест Хэм"
Стадион: "Эмирейтс"
Начало матча: 15:30
Арбитр: Ли Мэйсон
"Арсенал" в матче 35 тура АПЛ встретится с "Вет Хэмом". Несколько дней назад весь футбольный мир узнал о решении тренера "канониров" уйти из клуба по окончании сезона. Арсен Венгер провел в "Арсенале" 22 года, он стал последним из тренеров, который так долго тренировал гранд мирового футбола, так как вряд ли кто-то сможет в текущих реалиях задержаться в одном клубе более чем на 10 лет. Сейчас руководители лучших команд мира готовы снять любого тренера при первых же неудачах, да и сами наставники не горят желанием посвящать себя одному клубу, прыгая из команды в команду. Вклад Арсена Венгера в английский футбол колоссален, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" доминировали в АПЛ в начале века, противостояние с Алексом Фергюсоном стало классическим. Великий шотландец уже давно покинул "Олд Траффорд", после чего в команде возник некое подобие хаоса и тренерская чехарда, остается надеяться, что такая же участь не постигнет "Арсенал", ведь найти достойного преемника является сложнейшей задачей.
В "Арсенале" Венгер выиграл 17 трофеев, сейчас игроки команды должны постараться закончить сезон на мажорной ноте и выиграть для своего тренера 18-й. В чемпионате страны лондонский клуб уже не поднимается выше шестого места, "Арсенал" снова провалился в АПЛ, но команда все еще может выиграть Лигу Европы, поэтому в первую очередь игроки должны думать о том, как пройти "Атлетико". Стоит отметить, что если взглянуть на топ-клубы, то сейчас именно тренер "матрасников" Диего Симеоне идет вслед за Венгером по количеству сезонов в одной клубе. Аргентинец в "Атлетико" семь лет, остальные тренеры не могут похвастаться даже такими цифрами.
Именно поэтому матч с "Вест Хэмом" особой роли не играет, "Арсеналу" важно подготовиться к битве с испанской командой, а проводить Венгера последней домашней победой можно в игре с "Бернли" пятого мая.
"Вест Хэм" еще не обеспечил себе прописку в элитном дивизионе, но глядя на форму находящихся в зоне вылета "Саутгемптона" и "Сток Сити" можно сказать, что вряд ли "молотобойцы" покинут элитный дивизион. Хотя календарь у них самый сложный. В концовке, помимо "Арсенала", им предстоит встретиться с двумя клубами из Манчестера, а также крепкими "Лестером" и "Эвертоном".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 137 матчей: 63 победы "Арсенала", 40 ничьих, 34 победы "Вест Хэма".
В первом круге команды сыграли 0:0. Также они встретились в пятом раунде Кубка Лиги (победа "Арсенала" 1:0).
"Арсенал" не проигрывает "Вест Хэму" в последних пяти матчах.
Ориентировочные составы:
"Арсенал": Чех, Беллерин, Чемберс, Мустафи, Колашинац, Джака, Эльнени, Нельсон, Ивоби, Уэлбек, Обамеянг.
"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Нобл, Куяте, Мариу, Ланцини, Арнаутович.
Прогноз на матч "Арсенал" – "Вест Хэм":
"Арсенал" фаворит, но "канониры" могут проиграть любому сопернику, да и важнейший матч с "Атлетико" не за горами. "Вест Хэм" вполне может отобрать очки у команды Венгера.
Букмекеры предлагают на победу "Арсенала" коэффициент 1.50, на ничью – 5.00, на "Вест Хэм" – 6.10.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25