Лондонское дерби на "Стэмфорд Бридж": "Челси" принимает "Кристал Пэлас"

"Челси" – "Кристал Пэлас"

Стадион: "Стэмфорд Бридж"

Начало матча: 20:30

Арбитр: Энтони Тэйлор

"Челси" в матче 30 тура АПЛ встретится с одним из аутсайдеров чемпионата "Кристал Пэлас". Команда Антонио Конте сейчас находится в не самом лучшем расположении духа, так как после двух поражений от клубов из Манчестера опустилась на пятое место, отставание от зоны Лиги чемпионов уже составляет пять очков. В этой связи важнейшим матчем для "Челси" видится дерби против "Тоттенхэма", которое состоится первого апреля, ведь именно "шпоры" - основной конкурент "аристократов" за место в Лиге чемпионов. При этом "Челси" необходимо набирать максимум очков до этой очной встречи, чтобы отставание от "Тоттенхэма" не выросло настолько, что догнать его уже не будет представляться возможным.

Исходя из формы команды Конте, нельзя сказать, что "Челси" гарантированы очки в матчах против аутсайдеров, ведь из восьми игр в 2018 году синие выиграли только две, при этом если двум манчестерским клубам "Челси" уступил с минимальным счетом, середнякам "Борнмуту" и "Уотфорду" проиграл разгромно. После этих игр в прессе появились слухи об отставке Антонио Конте. Вполне вероятно, что итальянец действительно покинет команду, если она не пробьется в Лигу чемпионов, а в текущем сезоне не сможет преодолеть барьер 1/8 финала, где соперником является "Барселона".

"Кристал Пэлас" находится в зоне вылета, лондонцы не побеждают в шести последних матчах, однако недооценивать их нельзя. В прошлом туре они вели 2:0 в матче против "Манчестер Юнайдет", но все же "красные дьяволы" сумели собраться в нужный момент и вырвали победу 3:2 благодаря голу Матича в компенсированное время.

У команды Роя Ходжсона есть большие проблемы в атаке, нападающие не забивают (у Бентеке два мяча, у остальных их вообще нет), эту ношу приходится брать на себя полузащитникам. Также добавляет проблем тренеру "Кристал Пэлас" короткая скамейка, так как из-за травм не могут помочь команде сразу восемь футболистов: Заха, Уикем, Данн, Панчон, Лофтус-Чик, Б. Сако, М. Сахо и Сперони.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 48 игр: 21 победа "Челси", 12 – у "Кристал Пэлас", 15 ничьих.

"Кристал Пэлас" выиграл у "Челси" два последних матча с одинаковым счетом 2:1.

На "Стэмфорд Бридж" "орлы" также выиграли две последние игры со счетом 2:1. В последний раз "Челси" дома выигрывал 3 мая 2015 года.

Ориентировочные составы:

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристтенсен, Мозес, Дринкуотер, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората.

"Кристал Пэлас": Хеннеси, Ван-Биссака, Фосу-Менса, Томкинс, Шлупп, Ридевальд, Миливоевич, Макартур, Таунсед, Сорлот, Бентеке.

Прогноз на матч "Челси" – "Кристал Пэлас"

"Челси" является явным фаворитом матча, команде Конте необходимо исправлять ситуацию в турнирной таблице, догонять "Тоттенхэм". "Кристал Пэлас" может навязать борьбу, но вряд ли отберет очки у команды Конте на "Стэмфорд Бридж", хотя в целом "орлы" достаточно удачно играют против своего более именитого соперника.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.30, на ничью – 5.50, на "Кристал Пэлас" – 9.30.

Вячеслав Горбачев

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