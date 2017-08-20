Лондонское дерби: "Тоттенхэм" дебютирует на "Уэмбли" матчем против "Челси"
"Тоттенхэм" – "Челси"
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Энтони Тейлор
Воскресная программа второго по счету тура английской Премьер-Лиги закроется центральным событием. В рамках лондонского дерби "Тоттенхэм" схлестнется с "Челси". Двум лучшим командам прошлого сезона предстоит выяснить отношения на главном стадионе Англии "Уэмбли", где "шпорам" придется на протяжении всей текущей кампании проводить свои домашние матчи, в то время, пока реконструируется "Уайт Харт Лейн". До сих пор 90-тысяная арена является совсем не фартовой для "шпор". Кроме того, что "лилейно-белые" очень часто уступали, играя на "Уэмбли" в кубковых финалах, так еще и полностью провалили прошлогодний еврокубковый сезон.
Команды по-разному вкатываются в сезон. Подопечные Маурисио Почеттино в первом туре одолели, вернувшегося в высший дивизион "Ньюкасл", хотя определенные вопросы по игре все же остались. "Тоттенхэм" – чуть ли не единственная английская команда, которая в текущее трансферное окно только продавала, за что руководство клуба неоднократно критиковалось прессой. Тем не менее, и Даниэля Леви наконец прорвало, а "Хотспур" на неделе за рекордную сумму приобрели колумбийского центрального защитника Дэвинсона Санчеса из "Аякса".
Игра "Челси" еще в товарищеских матчах вызывала тревогу, поэтому неудивительно, что пока ситуация складывается не в пользу действующего чемпиона. Команда Антонио Конте начала сезон с обидного проигрыша в Суперкубке Англии, а в рамках первого тура дома сенсационно уступила одному из главных аутсайдеров лиги "Бернли". Во многом, болельщикам "аристократов" нужно сказать "спасибо" за это капитану Гари Кэхиллу, который был удален еще в начале первого тайма, оставив партнеров в меньшинстве. Также тем же "отличился" и Сеск Фабрегас, поэтому "синим" придется обходиться без этих двух очень важных игроков.
Интересные факты противостояния "Тоттенхэма" и "Челси":
"Челси" проиграл только два из последних 17 против "Тоттенхэма" во всех соревнованиях.
Любопытно, но "шпоры" ни разу не уступали в лондонских дерби под руководством Маурисио Почеттино (9 побед и 4 ничьи).
В случае проигрыша "аристократы" станут первой командой действующим чемпионом в истории, уступившей в двух первых матчах следующего сезона.
Ориентировочные составы на игру:
Тоттенхэм: Льорис, Дайер, Альдерейрельд, Вертонген, Уокер-Питерс, Ваньяма, Дембеле, Дэвис, Эриксен, Алли, Кейн
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Давид Луиз, Канте, Алонсо, Азар, Виллиан, Мората
Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Челси":
Премьер-Лига уже давно всех приучила к тому, что явного фаворита, как такового в каком бы то ни было матче, быть не может. Тем более, когда речь идет о битве таких двух тяжеловесов, как "Тоттенхэм" и "Челси".
Но беря к сведению результаты начала чемпионата, букмекеры небольшое преимущество отдают "шпорам", оценивая их победу коэффициентом 2.1. Выигрыш "аристократов" в среднем равняется 3.6.
Богдан Архипенко
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|М
|О
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|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|3
|Уотфорд
|2
|4
|4
|Ливерпуль
|2
|4
|5
|Саутгемптон
|2
|4
|6
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Тоттенхэм
|1
|3
|9
|Лестер Сити
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Бернли
|2
|3
|13
|Сток Сити
|2
|3
|14
|Суонси Сити
|2
|1
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|17
|Борнмут
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
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|Кристал Пэлас
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|0
|20
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|0