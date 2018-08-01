Лондонское дерби в Дублине: "Арсенал" сыграет с "Челси" на Международном кубке чемпионов

"Арсенал" – "Челси"

Стадион: "Авива" (Дублин, Ирландия)

Начало матча: 22:05

В очередном поединке Международного кубка чемпионов любители футбола увидят лондонское дерби. Вернувшийся из кратковременного азиатского турне "Арсенал" встретится с никуда не уезжавшим из Европы "Челси". Для "канониров" это третий и последний матч на турнире, на котором команда Унаи Эмери показывает весьма симпатичную и результативную игру. "Аристократы" пока что раз сыграли на МКЧ, довольствовавшись победой над "Интером" лишь в серии послематчевых пенальти. Однако очная битва соперников имеет свой особенный подтекст. Наверняка наставники обеих команд будут рассматривать предстоящий поединок через призму будущих сражений на внутренней арене в новом сезоне.

Для "Арсенала" Международный кубок чемпионов имеет определенное значение, все-таки у команды новый главный тренер – Унаи Эмери, который с первого матча желает показать, что клуб способен бороться за самые высокие места в АПЛ. В первом поединке на турнире "канониры" сыграли вничью с Атлетико (1:1) в основное время, но проиграли испанскому гранду в серии пенальти. Второй матч лондонцы провели просто изумительно, одержав победу над ПСЖ со счетом 5:1. Впрочем, этот успех навряд ли можно считать феерическим, так как Тухель выставил на матч состав далекий от основного.

"Челси" играет на турнире без своих лидеров. В расположении команды по-прежнему отсутствуют Куртуа, Кэхилл, Виллиан, Канте, Азар и Жиру. Тем не менее, новый наставник "аристократов" Маурицио Сарри с хорошим настроем готовит команду к сезону. Перед итальянцем поставлена задача вернуть клуб в Лигу чемпионов, так что рядовым этот матч для лондонцев не будет.

Обе команды еще сохраняют шансы на победу в турнире, но у "Челси" они предпочтительнее. "Арсеналу", чтобы догнать по набранным очкам "Боруссию", необходимо сегодня побеждать в основное время, и в этом случае по разнице забитых и пропущенных голов подопечные Унаи Эмери обойдут дортмундцев. Если же команда выиграет по пенальти, то "Арсенал" останется без трофея. "Челси" же, даже если не победит в основное время, но выиграет в послематчевых пенальти, наберет 4 очка и еще сможет претендовать на то, чтобы догнать лидера турнира. Только вот в последнем матче предстоит побеждать "Лион" с крупным счетом. Если же команда Маурицио Сарри наберет 3 полноценных очка, то на игру с французами в последнем туре выйдет в качестве потенциального победителя турнира.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Челси":

"Арсенал" еще не проигрывал в Международном Кубке Чемпионов: одна победа и две ничьих

"Челси" выиграл лишь один из пяти поединков в этом турнире

Четыре из пяти предыдущих очных матчей друг с другом "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью

Ориентировочные составы на игру:

"Арсенал": Лено – Холдинг, Колашинац, Мустафи, Бельерин, Мхитарян, Гюэндузи, Ивоби, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

"Челси": Кабальеро – Рюдигер, Давид Луис, Дзаппакоста, Алонсо, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Педро, Баркли, Фабрегас, Мората.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Челси":

Более высокими шансы на победу в этой встрече выглядят у "Арсенала". Все-таки у "канониров" уже практически укомплектован состав, а "Челси" пока приходится играть без ключевых футболистов. Впрочем, даже без их участия "синие" устояли в поединке с "Интером". Обе команды сейчас наигрывают состав. Все же поединок имеет товарищеский статус и результат матча не давит на футболистов. Вполне можно ожидать открытой игры и голов.

Букмекеры отдают минимальное преимущество "Арсеналу", предлагая на победу "канониров" ставку со средним коэффициентом 2.31 баллов, в то время как на успех "Челси" ставка принимается на уровне 2.90 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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