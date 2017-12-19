Лондонское дерби в Кубке лиги: "Арсенал" сразится с "Вест Хэмом"

"Арсенал" – "Вест Хэм"

Стадион: "Эмирэйтс"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Кевин Френд

Сегодня на "Эмирейтс" состоится четвертьфинал Кубка английской лиги, в котором "Арсенал" примет другой лондонский клуб "Вест Хэм". "Канониры" снова проваливают сезон, в чемпионате они только пятые, пока они ведут борьбу лишь за последнюю путевку в Лигу чемпионов, но не факт, что им удастся обойти "Ливерпуль". Команда выступает очень нестабильно на длинных отрезках дистанции. По своему обыкновению "Арсенал" начал чемпионат с нескольких поражений (от "Стока" и "Ливерпуля"), лишь на последних минутах вырвал победу у "Лестера" (4:3), сыграл вничью с "Челси", а затем через некоторое время проиграл "Уотфорду". К этому времени отставание от лидеров уже было катастрофическим. "Арсенал" же продолжал чередовать победы и поражения. Если в матчах с середняками и аутсайдерами удавалось набирать очки, то в играх с прямыми конкурентами все было достаточно очевидно. Две команды из Манчестера обыграли лондонцев с одинаковым счетом 1:3. Именно поэтому "канонирам" остается бороться лишь за английские Кубки, где "Арсенал" имеет больше шансов на победу.

"Вест Хэм" долгое время находился в подвале турнирной таблицы, из-за чего работы лишился хорват Славен Билич. При нем "молотобойцы" постепенно ухудшали свои показатели, в итоге скатившись в зону вылета. В сезоне 2015/16 Билич привел команду к седьмому месту, затем через год финишировал 11-м, а ушел из клуба, когда он находился на 18 позиции, предварительно проиграв на своем поле 1:4 "Ливерпулю". Также за это время "Вест Хэм" Билича не снискал успехов в Европе, два года подряд он попадал в квалификации на румынскую "Астру" и каждый раз вылетал от скромного соперника.

Новым главным тренером стал Дэвид Мойес, ему потребовалось некоторое время, чтобы наладить игру, "Вест Хэм" проиграл еще несколько игр, однако затем сотворил две сенсации подряд, обыграв "Челси" и сыграв вничью со своим сегодняшним соперником "Арсеналом". На данный момент "молотобойцы" занимают 15 место в турнирной таблице.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 136 матчей: 62 победы у "Арсенала", 40 ничьих, 34 раза выигрывал "Вест Хэм".

В текущем сезоне АПЛ команды сыграли вничью на поле "Вест Хэма". В прошлом – "Арсенал" выиграл обе игры (3:0 и 5:1).

"Арсенал" на пути к четвертьфиналу оказался сильнее "Донкастера" и "Норвича", а "Вест Хэм" выбил "Челтнем", "Болтон" и "Тоттенхэм".

Ориентировочные составы:

"Арсенал": Оспина, Дебюши, Холдинг, Мертезакер, Нельсон, Коклен, Эльнени, Колашинац, Уолкотт, Уэлбек, Жиру.

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Крессуэлл, Рид, Коллинс, Масуаку, Райс, Обиянг, Сахо, Айю, Чичарито.

Прогноз на матч:

"Вест Хэм" уже сотворил одну сенсацию, выбив в прошлом раунде "Тоттенхэм", проигрывая 2:0 после первого тайма, поэтому "молотобойцы" вполне могут пройти и "Арсенал", который снова не отличается стабильностью.

Букмекеры предлагают на победу "Арсенала" коэффициент 1.50, на "Вест Хэм" – 6.60.

Вячеслав Горбачев

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