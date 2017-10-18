Лопес возглавил "Кальяри"

"Кальяри" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Диего Лопеса.

43-летний уругвайский специалист заключил с клубом контракт до лета 2019 года. У руля островитян он сменил уволенного накануне Массимо Растелли.

Стоит отметить, что Лопес уже возглавлял "Кальяри" в сезоне 2013/14. | http://soccernews.ru