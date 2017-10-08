Лопетеги: "Аргентина и Месси выйдут на Чемпионат Мира, я уверен"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о шансах национальной команды Аргентины пробиться на предстоящий Чемпионат Мира в России.

"Я не люблю делать прогнозы, но Аргентина и Месси будут выступать на Чемпионате Мира, я в этом уверен", - приводит слова 51-летнего наставника "красной фурии" AS.

Напомним, в решающем матче южноамериканского отборочного турнира к ЧМ "бело-голубые" на выезде сыграют против Эквадора.

Не пропустите: Месси готов завершить карьеру в сборной. | soccernews.ru