Лопетеги: "Атлетико" - отличная команда, в которой собраны превосходные игроки и тренер"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги рассказал о том, чего ожидает от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с "Атлетико".

Игра пройдет сегодня в Таллине, начало - 22.00 по московскому времени.

"Мы, конечно же, хотим победить, и нам надо быть готовым сделать это. Сделаем все возможное, чтобы выиграть у сильного соперника, который заставит нас попотеть. "Атлетико" - отличная команда, в которой собраны превосходные игроки и тренер, который уже несколько лет ведет клуб в верном направлении. Это финал, и наши команды заставят друг друг проявить свои лучшие качества. Мы собраны и знаем, что надо сделать, чтобы обыграть "Атлетико", - сказал он. | soccernews.ru