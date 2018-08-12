Лопетеги: "Бэйл изменится в новом сезоне"

1 Теги реал мадридгарет бэйлхулен лопетеги

Лопетеги: "Бэйл изменится в новом сезоне"Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги рассказал, чего он ждет от вингера своей команды Гарета Бэйла в новом сезоне.

"Я не буду говорить о предыдущих сезонах в его исполнении, я тогда не отвечал за команду. Гарет тренируется, он счастлив и желает хорошо выступить. Он будет сильно отличаться от себя предыдущего с точки зрения мобильности как при атаке, так и при обороне своих ворот. Он хорошо тренируется, и мы очень довольны им", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним,  "Реал" определился с тремя приоритетными кандидатами на усиление своей атаки. | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

Понятно, что изменится, ведь Рона то нет)

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов