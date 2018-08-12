Лопетеги: "Бэйл изменится в новом сезоне"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги рассказал, чего он ждет от вингера своей команды Гарета Бэйла в новом сезоне.

" Я не буду говорить о предыдущих сезонах в его исполнении, я тогда не отвечал за команду. Гарет тренируется, он счастлив и желает хорошо выступить. Он будет сильно отличаться от себя предыдущего с точки зрения мобильности как при атаке, так и при обороне своих ворот. Он хорошо тренируется, и мы очень довольны им ", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" определился с тремя приоритетными кандидатами на усиление своей атаки. | soccernews.ru