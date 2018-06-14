Лопетеги был только пятым в списке приоритетных кандидатов на должность наставника "Реала"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги не считался приоритетным кандидатом на замену своему предшественнику Зинедину Зидану.

Так, по сведениям испанской прессы, руководство королевского клуба предпочитало видеть следующим наставником своей команды Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Йоахима Лева (сборная Германии) или Массимилиано Аллегри ("Ювентус"). Только после того, как "сливочные" не смогли договориться с этой четверкой, они начали переговоры с Лопетеги, который на то время возглавлял сборную Испании.

Напомним, президент "Ромы" подтвердил, что Алиссон близок к переходу в "Реал". | soccernews.ru