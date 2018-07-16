Лопетеги дал оценку составу "Реала"

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги дал оценку составу своей команды.

"У нас отличный состав, который с максимальными гарантиями может принять любые предстоящие вызовы. "Реал" - это место, где я вырос, а сейчас возвращаюсь в роли главного тренера. Это невероятно. Я вернулся в лучший клуб мира, но я осознаю, что это и самый требовательный клуб в мире" - цитирует Лопетеги AS.

Напомним, что 51-летний специалист заключил с "Реалом" контракт до 2021 года.

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