Лопетеги: "Если Ковачич уйдет, нам придется подписать ему достойную замену"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал информацию о возможном уходе из его команды полузащитника Матео Ковачича.

"Ковачич? Стопроцентной ясности по его будущему по-прежнему нет. Матео выразил желание уйти, я хочу, чтобы он остался. Посмотрим, чем все завершится. Если он уйдет, нам придется искать игрока его уровня, потому что нам нужна сбалансированная команда ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Лопетеги запросил у Переса трансферы четырех игроков. | soccernews.ru