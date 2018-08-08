Лопетеги: "Если Ковачич уйдет, нам придется подписать ему достойную замену"

Теги реал мадридхулен лопетегиматео ковачич

Лопетеги: "Если Ковачич уйдет, нам придется подписать ему достойную замену"Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал информацию о возможном уходе из его команды полузащитника Матео Ковачича.

"Ковачич? Стопроцентной ясности по его будущему по-прежнему нет. Матео выразил желание уйти, я хочу, чтобы он остался. Посмотрим, чем все завершится. Если он уйдет, нам придется искать игрока его уровня, потому что нам нужна сбалансированная команда", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним,  Лопетеги запросил у Переса трансферы четырех игроков. | soccernews.ru

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