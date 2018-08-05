Лопетеги готов попробовать Асенсио на новой позиции

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги готов попробовать вингера своей команды Марко Асенсио на новой позиции.

Так, по сведениям Football Espana, наставник "сливочных" остался доволен проявленными бомбардирскими способностями 22-летнего игрока в сегодняшнем матче Международного кубка чемпионов против туринского "Ювентуса", ворота которого он поразил дважды. Ввиду этого 51-летний специалист планирует пойти на эксперименты и перевести перспективного футболиста в роли центрфорварда.

Напомним, три ведущих игрока "Реала" высоко оценили первые игры Винисиуса в составе своего клуба. | soccernews.ru