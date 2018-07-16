Лопетеги готов расстаться с ведущим защитником "Реала"

Теги реал мадридхулен лопетегимарсело

Лопетеги готов расстаться с ведущим защитником "Реала"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги готов расстаться с ведущим защитником своей команды Марсело.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" не будет удерживать 30-летнего бека на "Сантьяго Бернабеу", если клуб решится на его продажу этим летом.

В прошлом сезоне Марсело забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" определился со стоимостью Ковачича. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов