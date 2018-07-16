Лопетеги готов расстаться с ведущим защитником "Реала"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги готов расстаться с ведущим защитником своей команды Марсело.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" не будет удерживать 30-летнего бека на "Сантьяго Бернабеу", если клуб решится на его продажу этим летом.

В прошлом сезоне Марсело забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" определился со стоимостью Ковачича. | soccernews.ru