Лопетеги готов заменить Бэйла звездой АПЛ

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги желает заменить вингера своей команды Гарета Бэйла звездой английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" заинтересован в том, чтобы этим летом на "Сантьяго Бернабеу" перебрался лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах. По мнению 51-летнего специалиста, египтянин станет идеальной альтернативой валлийцу, с которым в таком случае королевский клуб будет готов с легкостью расстаться.

Напомним, Перес готов сделать все для подписания Неймара. | soccernews.ru