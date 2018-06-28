Лопетеги готов заменить Бэйла звездой АПЛ

Теги реал мадридхулен лопетегигарет бэйлливерпульмохамед салах

Лопетеги готов заменить Бэйла звездой АПЛНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги желает заменить вингера своей команды Гарета Бэйла звездой английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" заинтересован в том, чтобы этим летом на "Сантьяго Бернабеу" перебрался лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах. По мнению 51-летнего специалиста, египтянин станет идеальной альтернативой валлийцу, с которым в таком случае королевский клуб будет готов с легкостью расстаться.

Напомним, Перес готов сделать все для подписания Неймара. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов