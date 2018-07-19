Лопетеги хочет подписать в "Реал" двух форвардов

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заинтересован в подписании двух нападающих.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник королевского клуба желает заполучить на "Сантьяго Бернабеу" лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди и форварда "Валенсии" Родриго Морено. При этом 51-летний специалист не против оставить в своей команде и Карима Бензема.

Напомним, в пятницу "Реал" представит очередного новичка. | soccernews.ru