Лопетеги хочет подписать в "Реал" двух форвардов

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Лопетеги хочет подписать в "Реал" двух форвардовНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заинтересован в подписании двух нападающих.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник королевского клуба желает заполучить на "Сантьяго Бернабеу" лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди и форварда "Валенсии" Родриго Морено. При этом 51-летний специалист не против оставить в своей команде и Карима Бензема.

Напомним, в пятницу "Реал" представит очередного новичка. | soccernews.ru

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