Лопетеги хочет видеть Иско в "Севильей"

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Лопетеги хочет видеть Иско в "Севильей"

Хавбек "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Севилье", утверждает Tribal Football.

По данным источника, в футболисте лично заинтересован главный тренер команды Хулен Лопетеги. Однако Иско не устраивают условия, предложенные "Севильей". Ранее он отклонил предложение об аренде, так как не хочет идти на существенное снижение зарплаты.

В футболисте также заинтересованы три топ-клуба АПЛ.

В "Реале" футболист выступает с 2-13 года. Нынешнее соглашение испанца с мадридским клубом рассчитано до лета 2022 года. В составе "Реала" он завоевал 13 трофеев.

А еще: Иско отклонил предложение "Севильи" | http://soccernews.ru

 
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