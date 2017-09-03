Лопетеги: "Иско провёл великолепную игру"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился мнением о победе над национальной командой Италии в матче квалификации ЧМ-2018.

"В футболе нет ничего идеального. Мы знали, что в матче с итальянцами будет сложно, так как этот соперник всегда заставляет активно играть в обороне. Испания отлично выступила против превосходной команды. Мы счастливы, но не удовлетворены, поскольку ещё не пробились на чемпионат мира.

Иско провёл великолепную игру, как и остальные игроки. Он отлично показал себя в защите. Иско хотел быть главным героем. Он становится прекрасным игроком" - приводит слова Лопетеги Football Italia.

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