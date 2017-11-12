Лопетеги: "Иско утвердился в качестве футболиста мирового уровня"

Теги испанияхулен лопетегииско

Лопетеги: "Иско утвердился в качестве футболиста мирового уровня"

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги после матча с Коста-Рикой (5:0) отметил хавбека Иско.

"Иско утвердился в качестве футболиста мирового уровня, он один из лучших в мире. Он постоянно выступает на высочайшем уровне. Это ему позволяют делать его класс и характер. Однако лучшая игра Иско еще впереди. Мне пришлось заменить его, так как он играл с ушибом, полученным в игре "Реала" против "Жироны" - приводит слова Лопетеги ESPN.

Смотрите также обзор матча Испания - Коста-Рика. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов