Лопетеги: "Иско утвердился в качестве футболиста мирового уровня"

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги после матча с Коста-Рикой (5:0) отметил хавбека Иско.

"Иско утвердился в качестве футболиста мирового уровня, он один из лучших в мире. Он постоянно выступает на высочайшем уровне. Это ему позволяют делать его класс и характер. Однако лучшая игра Иско еще впереди. Мне пришлось заменить его, так как он играл с ушибом, полученным в игре "Реала" против "Жироны" - приводит слова Лопетеги ESPN.

Смотрите также обзор матча Испания - Коста-Рика. | http://soccernews.ru