Лопетеги использовал приём Зидана перед матчем "Реала" с "Викторией Плзень"

В преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Виктории Плзень" главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги использовал приём своего предшественника Зинедина Зидана.

Как сообщает AS, ночь с понедельника на вторник игроки "сливочных" провели на клубной базе.

Ранее подобной практики перед играми в ЛЧ придерживался Зидан, однако Лопетеги после прихода на тренерский мостик отказался от неё.

Впрочем, последние неудачные результаты "бланкос" заставили 52-летнего специалиста пересмотреть своё решение.

Матч "Реал" - "Виктория Плзень" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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