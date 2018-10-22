Лопетеги: "Команда жива, у нас есть время изменить ситуацию"

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Лопетеги: "Команда жива, у нас есть время изменить ситуацию"

Наставник мадридского "Реала" Хулен Лопетеги в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Виктории Плзень" высказался о последних неудачах своей команды.

"Команда жива, у нас есть время изменить ситуацию. Я не заглядываю дальше следующего матча. Могу лишь сказать, что к предстоящей игре мы подходим с максимальными амбициями и энергией. Почему я должен быть в подавленном состоянии? Всё наоборот, ведь в ДНК "Реала" бороться" - приводит слова Лопетеги El Chiringuito.

Матч "Реал" - "Виктория Плзень" состоится во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени.

В пассиве "сливочных" на сегодняшний день серия из пяти поединков без побед. На фоне этого СМИ активно обсуждают скорое увольнение Лопетеги из королевского клуба.

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