Лопетеги: "Краснодар нас полностью устраивает"
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объяснил выбор Краснодара в качестве места дислокации своей команды на время Чемпионата Мира в России.
"Мы проанализировали этот город и решили, что он подходит нам лучше всего. Он полностью устраивает нас с точки зрения тренировочной инфраструктуры. Это основная причина. База в Краснодаре позволит правильно готовиться к матчам. Мы также учитывали расстояния при перелетах и климат.
Мы понимаем, что Краснодар не примет матчи Чемпионата Мира, но у города были те плюсы, которые привлекли нас, чтобы остановиться здесь. То, что в Краснодаре не будет матчей ЧМ-2018, может быть плюсом для нас", - цитирует 51-летнего наставника "красной фурии" AS.
Напомним, Вертонген не хочет встречаться с Англией на ЧМ. | soccernews.ru
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