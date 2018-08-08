Лопетеги: "Куртуа? Не буду говорить о нем"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги отказался обсуждать потенциальное приобретение своим клубом голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

"Куртуа? Пока он не станет игроком "Реала", я не буду говорить о нем. Я не могу обсуждать других вратарей, помимо Кейлора Наваса, Кико Касильи, Андрея Лунина и Луки Зидана ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Лопетеги прокомментировал возможный уход Ковачича. | soccernews.ru