Лопетеги: "Куртуа? Не буду говорить о нем"

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Лопетеги: "Куртуа? Не буду говорить о нем"Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги отказался обсуждать потенциальное приобретение своим клубом голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

"Куртуа? Пока он не станет игроком "Реала", я не буду говорить о нем. Я не могу обсуждать других вратарей, помимо Кейлора Наваса, Кико Касильи, Андрея Лунина и Луки Зидана", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Лопетеги прокомментировал возможный уход Ковачича. | soccernews.ru

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