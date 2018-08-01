Лопетеги: "Куртуа? У нас есть вратари, которые очень хороши"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о возможном подписании своим клубом голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

"Куртуа? Я никогда не буду говорить об игроке, который не выступает за мою команду. У нас есть несколько вратарей, и все они очень хороши", - приводит слова наставника королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" интересуется двумя топовыми защитниками. | soccernews.ru