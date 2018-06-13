Лопетеги: "Месси - лучший игрок в истории футбола"

В своем интервью изданию 20 minutos, которое было дано несколько дней назад, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

" Лео Месси - лучший игрок, которого я когда-либо встречал. Слишком сложно будет снова увидеть такого, как он. Никто, кроме него, не делал результат для своих команд в таких сложных ситуациях. За его игрой приятно наблюдать. Для меня он - лучший в истории ", - приводит слова наставника "красной фурии" El Mundo Deportivo.

Напомним, после Чемпионата Мира в России Лопетеги возглавит "Реал". | soccernews.ru