Лопетеги: "Месси - лучший игрок в истории футбола"

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Лопетеги: "Месси - лучший игрок в истории футбола"В своем интервью изданию 20 minutos, которое было дано несколько дней назад, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Лео Месси - лучший игрок, которого я когда-либо встречал. Слишком сложно будет снова увидеть такого, как он. Никто, кроме него, не делал результат для своих команд в таких сложных ситуациях. За его игрой приятно наблюдать. Для меня он - лучший в истории", - приводит слова наставника "красной фурии" El Mundo Deportivo.

Напомним, после Чемпионата Мира в России Лопетеги возглавит "Реал". | soccernews.ru

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