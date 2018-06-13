Лопетеги: "Мне очень грустно, но я надеюсь, что сборная Испании выиграет Чемпионат Мира"

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Лопетеги: "Мне очень грустно, но я надеюсь, что сборная Испании выиграет Чемпионат Мира"Бывший главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал свою отставку.

"Мне очень грустно, но у нас осталась великолепная команда. Я надеюсь, что она сможет выиграть Чемпионат Мира", - приводит слова 51-летнего специалиста fichajes.com.

Напомним, "Реал" уже определился с датой презентации Лопетеги. | soccernews.ru

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