Лопетеги: "Мне очень грустно, но я надеюсь, что сборная Испании выиграет Чемпионат Мира"

Бывший главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал свою отставку.

" Мне очень грустно, но у нас осталась великолепная команда. Я надеюсь, что она сможет выиграть Чемпионат Мира ", - приводит слова 51-летнего специалиста fichajes.com.

Напомним, "Реал" уже определился с датой презентации Лопетеги. | soccernews.ru