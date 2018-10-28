Лопетеги может быть уволен уже в воскресенье

Теги реал мадридхулен лопетегибарселона

Лопетеги может быть уволен уже в воскресеньеГлавный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может быть отправлен в отставку уже сегодня после матча против каталонской "Барселоны".

Так, согласно информации Le 10 Sport, в случае поражения в воскресенье в Эль Класико наставник "сливочных" непременно лишится своего поста.

Лопетеги возглавил "Реал" летом текущего года. Его приезду на "Сантьяго Бернабеу" предшествовал скандальный уход из сборной Испании.

Напомним,  "Барселона" и "Реал" объявили составы на Эль Класико. | soccernews.ru

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