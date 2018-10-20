Лопетеги может не доработать до Эль-Класико

"Реал" собирается уволить наставника команды Хулена Лопетеги.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на beIN Sports, об отставке испанца может быть объявлено сегодня вечером или в течение завтрашнего дня.

Напомним, что сегодня "Реал" на своем стадионе проиграл "Леванте" и это был их пятый матч без побед.

На следующих выходных "Реалу" предстоит сыграть против "Барселоны".

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