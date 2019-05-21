Лопетеги может возглавить "Бетис"

"Бетис" занимается поиском нового главного тренера, который станет заменой для ушедшего в отставку Кике Сетьена.

Как сообщает Mundo Deportivo, андалусийский клуб ведёт переговоры с Хуленом Лопетеги, который является свободным агентом.

Последним местом работы 52-летнего специалиста был мадридский "Реал", откуда его уволили в октябре прошлого года.

"Бетис" финишировал в текущем сезоне на 10-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 50 очков.

Не пропустите: Определился первый клуб Сегунды, получивший путёвку в Примеру. | http://soccernews.ru