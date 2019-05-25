Лопетеги может возглавить "Челси"

1 Теги челсихулен лопетегимаурицио сарри

Лопетеги может возглавить "Челси"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Times.

По сведениям издания, испанский специалист проявил заинтересованность в сотрудничестве с "Челси", который рассматривает вариант с увольнением Маурицио Сарри.

Ранее СМИ сватали 52-летнего наставника в "Бетис".

Напомним, что "Реал" уволил Лопетеги в октябре прошлого года спустя четыре месяца после назначения.

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Комментарии

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leonidbobrov

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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