Лопетеги может возглавить "Челси"
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Times.
По сведениям издания, испанский специалист проявил заинтересованность в сотрудничестве с "Челси", который рассматривает вариант с увольнением Маурицио Сарри.
Ранее СМИ сватали 52-летнего наставника в "Бетис".
Напомним, что "Реал" уволил Лопетеги в октябре прошлого года спустя четыре месяца после назначения.
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