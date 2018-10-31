Лопетеги может возглавить "Спартак"

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Лопетеги может возглавить "Спартак"Известный испанский тренер Хулен Лопетеги, который только в понедельник был уволен из мадридского "Реала", может возглавить московский "Спартак".

Как информирует BeINSports, со ссылкой на Marca, после потери рабочего места 52-летний специалист намерен немного отдохнуть и снова приступить к тренерской деятельности. В то же время российская пресса уже определила испанца одним из кандидатов на пост наставника "красно-белых".

Ранее Лопетеги работал с "Райо Вальекано", дублем "Реала", "Порту", сборной Испании и ее молодежными командами различных возрастов.

Напомним, "Спартаку" придется заплатить компенсацию за Кононова. | soccernews.ru

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