Лопетеги: "Мы очень усердно работаем на тренировках и с нетерпением ждем начало нового сезона"

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Лопетеги: "Мы очень усердно работаем на тренировках и с нетерпением ждем начало нового сезона"

Наставник "Реала" Хулен Лопетеги рассказал о предсезонной подготовке.

"Мы очень усердно работаем на тренировках и с нетерпением ждем начало нового сезона. Наша основная задача в межсезонье - как можно лучше подготовиться к официальным матчам" - приводит слова Лопетеги Goal.com.

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