Лопетеги намерен избавиться от громкого подписания "Реала"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги намерен избавиться от своей своей команды Мартина Эдегора.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже попросил президента своего клуба Флорентино Переса подыскать для 19-летнего игрока новый клуб. Кроме того, 54-летний специалист уведомил, что в новом сезоне не рассчитывает на перспективного норвежца, который помпезно перебрался на "Сантьяго Бернабеу" зимой 2015-го года из "Стремгодсета".

Напомним, "Реал" может потратить 100 миллионов евро на нового форварда. | soccernews.ru