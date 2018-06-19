Лопетеги намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

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Лопетеги намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определил альтернативу полузащитнику мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантаре, в подписании которого он заинтересован.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если его клубу не удастся подписать 27-летнего хавбека чемпионов Германии, наставник "сливочных" попросит руководство приобрести Фабиана Руиса из севильского "Бетиса", который входит в сферу интересов каталонской "Барселоны".

Напомним, ПСЖ пошел на контакт с "Реалом" по трансферу Неймара. | soccernews.ru

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