Лопетеги намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определил альтернативу полузащитнику мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантаре, в подписании которого он заинтересован.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если его клубу не удастся подписать 27-летнего хавбека чемпионов Германии, наставник "сливочных" попросит руководство приобрести Фабиана Руиса из севильского "Бетиса", который входит в сферу интересов каталонской "Барселоны".

Напомним, ПСЖ пошел на контакт с "Реалом" по трансферу Неймара. | soccernews.ru