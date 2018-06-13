Лопетеги намерен подписать замену Модричу

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги намерен подписать замену ключевому полузащитнику своей команды Луке Модричу, которому осенью исполнится уже 33 года.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой хорвату наставник королевского клуба определил хавбека мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару. Ожидается, что трансфер 27-летнего игрока чемпионов Германии может стать первым приобретением "сливочных" этим летом.

В завершившемся сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, Гути намерен покинуть "Реал". | soccernews.ru