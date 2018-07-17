Лопетеги намерен расстаться с Тео Эрнандесом

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги намерен расстаться с защитником своей команды Тео Эрнандесом.

Так, по сведениям fichajes.com, на "Сантьяго Бернабеу" остались разочарованы выступлением 20-летнего бека в прошлом сезоне. Поэтому королевский клуб готов рассмотреть вариант с его арендой или продажей с правом его обратного выкупа за фиксированную сумму.

В прошлом сезоне Тео Эрнандес сделал 3 результативные передачи в 23 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" не будет приобретать игрока на замену Роналду. | soccernews.ru