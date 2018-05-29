Лопетеги назвал главных фаворитов ЧМ-2018

1 Теги хулен лопетегииспанияфранцияпортугалияанглиябельгиягермания

Лопетеги назвал главных фаворитов ЧМ-2018Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Я вижу много сильных команд. Португалия является чемпионом Европы. Мы должны отдать им должное. У них подобралось блестящее поколение. Германия, Англия и Бельгия добились значительного прогресса. Франция обладает большой мощью. В целом добиться победы на Чемпионате Мира будет трудно в каждом из матчей. Там не будет игр в круговую систему. Если сыграешь плохо в одной игре, отправишься домой", - цитирует наставника "красной фурии" El Mundo Deportivo.

Напомним, Федерация футбола Испании выпустила официальное заявление по травме Карвахаля. | soccernews.ru

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РМ

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