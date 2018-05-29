Лопетеги назвал главных фаворитов ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

" Я вижу много сильных команд. Португалия является чемпионом Европы. Мы должны отдать им должное. У них подобралось б лестящее поколение. Германия, Англия и Бельгия добились значительного прогресса. Франция обладает большой мощью. В целом добиться победы на Чемпионате Мира будет трудно в каждом из матчей. Там не будет игр в круговую систему. Если сыграешь плохо в одной игре, отправишься домой ", - цитирует наставника "красной фурии" El Mundo Deportivo.

Напомним, Федерация футбола Испании выпустила официальное заявление по травме Карвахаля. | soccernews.ru