Лопетеги назвал игрока, в котором он видит преемника Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги назвал игрока, в котором он видит преемника ушедшего в "Ювентус" Криштиану Роналду.

"Бэйл поможет нам заполнить пустоту, связанную с уходом Криштиану. Гарет является великолепным футболистом, у него много важных качеств" - приводит слова Лопетеги BBC.

Напомним, что 29-летний Бэйл хотел покинуть "Реал" текущим летом, однако после ухода Роналду передумал.

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