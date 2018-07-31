Лопетеги назвал игрока, в котором он видит преемника Роналду

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Лопетеги назвал игрока, в котором он видит преемника Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги назвал игрока, в котором он видит преемника ушедшего в "Ювентус" Криштиану Роналду.

"Бэйл поможет нам заполнить пустоту, связанную с уходом Криштиану. Гарет является великолепным футболистом, у него много важных качеств" - приводит слова Лопетеги BBC.

Напомним, что 29-летний Бэйл хотел покинуть "Реал" текущим летом, однако после ухода Роналду передумал.

Не пропустите: Лопетеги высказался об уходе Роналду. | http://soccernews.ru

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